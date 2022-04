Les filles du président russe Vladimir Poutine sont dans le viseur des pays occidentaux. Après les oligarques russes et les hommes politiques qui soutiennent les actions du président russe, une nouvelle liste de personnes à sanctionner a été établie par l’Union Européenne. Selon les informations rapportées par les médias à cet effet Katerina Tikhonova et Mariya Vorontsova, les filles de l’homme fort de Moscou sont sur la liste.

A en croire les précisions apportées par les médias, leurs avoirs seront gelés et elles feront également objet d’une interdiction de voyager à travers le continent à partir de ce mercredi. La décision intervient après celle relative à l’interdiction des investissements en Russie. Cette mesure a été prise par le G7, l’UE et les États-Unis. Les sanctions visent à asphyxier davantage l’économie russe à travers les banques et les entreprises publiques russes.

Fragiliser les autorités russes

Elles ont également comme objectif de fragiliser les responsables gouvernementaux et les membres de leur famille. Ces différentes sanctions qui visent la Russie s’inscrivent toujours dans le cadre de la guerre en Ukraine. Plusieurs personnalités très proches de Vladimir Poutine ont été sanctionnées dans ce contexte. C’est le cas du richissime homme d’affaires russe Roman Abramovitch. Le propriétaire de Chelsea a été criblé de sanctions pour sa proximité avec Vladimir Poutine.