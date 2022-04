Au Sénégal, les éléments de la section de recherche de Mbour ont mis la main sur Maodo Pouye. Il s’agit du principal cerveau de l’immigration clandestine à Mbour. Selon les informations rapportées sur cette situation, son arrestation est intervenue dans la localité de Teffess. Le mis en cause est impliqué dans la disparition en mer du jeune garçon du nom de Doudou Faye. Le jeune homme de 14 ans avait pour ambition de devenir footballeur.

Maodo Pouye est en effet poursuivi pour trafic de migrants, homicide involontaire. Il est gardé à vue à la Section de recherches de la brigade de Saly avant sa présentation au procureur du tribunal de grande instance de Mbour ont notamment précisé les médias sénégalais dans leur livraison de ce vendredi. Rappelons que le géniteur du jeune Maodo Pouye a été condamné dans cette affaire à 2 ans de prison dont 1 mois ferme.

Notons qu’en plus du père de Doudou Faye, deux marins-pêcheurs de M’bour, au sud de Dakar, soupçonnés d’avoir été membres de l’équipage lors de la traversée ont été jugés par le tribunal de la ville. Ces deux frères, Lamine et Omar Guèye, étaient accusés de « trafic de migrants » et de « mise en danger de la vie d’autrui ». Lors du procès, ils ont nié les faits affirmant ne pas connaître Doudou.