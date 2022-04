La norvégienne PetroNor est éclaboussée par un scandale. En effet, selon les informations rapportées par Les Echos de ce jour, la présidente intérimaire, Eyas Alhomouze ainsi que d’autres dirigeants de cette structure sont soupçonnés de corruption dans les contrats pétroliers sénégalais. L’actuelle patronne de la norvégienne PetroNor avait remplacé le PDG qui a été arrêté par la justice norvégienne.

Les investigations sont menées par l’autorité nationale d’enquête et de poursuite des délits économiques en Norvège. Ces nouvelles informations interviennent dans un contexte où un différend oppose PetroNor et le Sénégal depuis plusieurs mois. La compagnie revendique en effet la propriété des blocs d’une superficie de 14 216 km². L’État sénégalais avait révoqué les droits de la compagnie pour manquement présumé aux obligations d’exploration.

Une trêve en 2020

Cette décision avait engendré une bataille judiciaire entre les deux parties. En 2020, les deux parties s’étaient entendues pour suspendre l’arbitrage sur une période de six mois dans le but de parvenir à un résultat satisfaisant. Mais deux années plus tard, rien n’a bougé dans le sens d’un règlement à l’amiable. Aussi, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a-t-il été de nouveau saisi pour la reprise du processus d’arbitrage.