Au Sénégal, les accusations portées contre Ousmane Sonko continuent de défrayer la chronique. En effet, après la houleuse confrontation qu’il y a eu au cours de la semaine écoulée entre Adji Sarr et son ex-patronne, des tests ADN pourraient être effectués sur le leader du Pastef. Selon les confidences qui ont été faites par les médias, le but est de comparer les résultats de ces tests au prélèvement qui avait été effectué sur la masseuse le jour du viol présumé. L’autre annonce faite par les médias est relative à une audition de certaines anciennes masseuses de Sweet Beauty.

Selon Source A, les numéros de ces anciennes employées du salon de beauté ont été donnés par Adji Sarr. Certaines personnes proches du dossier indiquent qu’il ne sera pas évident que leader que leader du Pastef accepte de se prêter aux tests d’ADN. Ces dernières se sont basées sur le fait que les prélèvements effectués sur Adji Sarr n’ont pas été versés au dossier. Rappelons que la confrontation de la semaine écoulée a été très houleuse entre Adji Sarr et son ancienne patronne.

Des déballages…

Devant le Doyen des juges, Oumar Maham, Adji Sarr et son ex-patronne Ndèye Khady Ndiaye ont fait de gros déballages. « A chaque fois qu’Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage rapide, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage complet. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D’ailleurs, c’est ça la règle dans le salon : tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en string et en soutien-gorge », a confié la masseuse lors de l’audition tout en martelant qu’elle avait hâte du face-à-face avec le leader du Pastef.