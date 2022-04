Les accusations formulées contre Ousmane Sonko par la masseuse Adji Sarr seraient une invention. C’est du moins la déclaration qui a été faite par le guide religieux et marabout de la jeune femme alors que le nom de l’homme politique peine à être blanchi dans cette affaire. « Il n’y a rien dans le dossier. C’est un complot monté de toute pièce. Et Adji Sarr me l’a dit de sa propre bouche », a confié Baye Mbaye Niass MC.

L’ex patronne d’Adji Sarr soutient Sonko

Ces mots du guide religieux de la jeune femme interviennent alors que son ex patronne a également brillé par le soutien qu’elle apporte au leader du Pastef. Lors de son audition qui s’est tenue le 22 mars dernier, Ndèye Khady Ndiaye a fait savoir que l’homme politique sénégalais serait victime d’un montage. Elle aurait reçu plusieurs propositions dans le but de plonger le tout nouveau maire de la ville de Ziguinchor.

Sonko attendu après le 4 avril devant le juge

Pendant ce temps, la jeune femme maintient sa version relative au viol dont elle aurait été victime de la part d’Ousmane Sonko. Pour sa part, le principal mis en cause continue d’évoquer une affaire politique. Le rejet de sa demande de levée du contrôle judiciaire avait suscité une vague de réactions dans les rangs de ses soutiens. Notons que selon la presse sénégalaise, Ousmane Sonko pourrait être auditionné par le juge dans le cadre de l’affaire Adji Sarr après le 4 avril.