A Brest, Steve Mounié était un titulaire indiscutable en première partie de saison. Mais dans la seconde moitié, il commence par passer du temps sur le banc. Les médias français ont notamment pointé du doigt ses performances, estimant qu’il marque de moins en moins et qu’en somme, le béninois faisait une saison moyenne. Mais l’attaquant n’est pas de cet avis. Dans une interview accordée au journal français Le Télégramme, il explique qu’il est à 12 buts toutes compétitions confondues avec Brest et le Bénin.

« J’ai quand même répondu lors des moments charnières avec Brest »

« Vous, vous ne regardez pas ce qui se passe en sélection, mais moi quand je prends la globalité, je trouve que c’est une bonne saison. J’ai voyagé beaucoup, j’ai été performant lors des qualifications pour la Can. Et j’ai quand même répondu lors des moments charnières avec Brest » se défend-il. L’attaquant des Pirates rappelle que pendant cette belle série de 6 victoires engrangées par Brest en début de saison, il a été celui qui a marqué « ce premier but contre Monaco. Ce premier but contre Lens. Celui de la victoire à Lorient. Ça, on n’en a pas parlé, mais il n’y a pas de problème; je fais les choses pour l’équipe » admet-il, tout en rejetant tout ce qui tend à faire croire qu’il fait une saison moyenne.

« Je me rappelle, contre Rennes après avoir été sorti à la pause, j’ai dit à mon frère « ne t’inquiète pas… »

Le béninois est persuadé que son club a besoin de lui pour se maintenir en Ligue 1. « Je me rappelle, contre Rennes après avoir été sorti à la pause, j’ai dit à mon frère « ne t’inquiète pas, Brest a besoin de moi pour se maintenir » a déclaré l’écureuil. Il dit être solide mentalement parce que dans le football, il faut toujours prouver. Ceux qui ne croient pas en eux plongent totalement, estime l’attaquant Brestois.