En pleine guerre ukrainienne, la tension va-t-elle monter entre les USA et la Chine à propos de Taïwan ? C’est la question qui préoccupe les observateurs de la région. Lors d’un appel entre le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, la Chine a tenu à rappeler sa position sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette position reste inflexible : « Taïwan fait partie de la Chine ».

Pour Pékin, personne ne peut changer cela, y compris l’administration Biden. « Si la question de Taiwan n’était pas traitée correctement, cela aurait un impact néfaste sur les relations sino-américaines » a affirmé l’officiel chinois à son homologue américain selon un communiqué officiel des autorités chinoises. La question de Taïwan cristallise la tension entre la Chine et les USA indépendamment du soutien chinois à la Russie dans la crise ukrainienne. La Chine a plusieurs fois mené des opérations aériennes dans la région de Taïwan provoquant la colère des autorités de l’île.

« La menace de la force par le gouvernement totalitaire du Parti communiste chinois contre Taïwan ne fera que renforcer la volonté du peuple taïwanais de défendre la liberté et la démocratie, et attirera également le soutien des États-Unis et d’encore plus de partenaires démocratiques pour Taïwan démocratique » pouvait-on lire dans un communiqué de ministère taïwanais des Affaires étrangères.