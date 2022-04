Le président Museveni a déclaré que l’Ouganda était disposé à déployer ses troupes au Mozambique pour aider à lutter contre les terroriste qui ont mené des attaques terribles dans l’extrême nord du pays. Lors de la conférence de presse suite à la visite d’État de trois jours du président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, le président Museveni a déclaré que l’Ouganda fournissait effectivement un soutien logistique au Mozambique pour combattre les insurgés, mais a noté que si nécessaire, l’UPDF serait déployée. Une information relayée par le site ougandais Nile Post.

« Nous sommes en contact permanent avec le président (Nyusi) et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir. Nous sommes prêts à tout moment. Si le problème de sécurité n’est pas résolu, nous mobiliserons encore plus de main-d’œuvre. Nous avons un groupe qui déstabilise Cabo Delgado depuis longtemps et c’est inacceptable. L’Afrique de l’Est devra faire quelque chose comme nous l’avons fait avec le Congo. Dites aux anciens combattants là-bas (au Mozambique) que nous sommes ici et qu’il s’agit simplement de planifier pour voir quoi faire », a déclaré Museveni.