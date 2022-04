Entre l’ancien président Donald Trump et la procureure général de New York Letitia James ce n’est pas l’amour fou. La seconde mène une enquête sur le premier au sujet d’une affaire de fraude. Comme vous pouvez l’imaginer, Donald Trump n’apprécie guère cette enquête. A plusieurs reprises, il s’est attaqué à la procureure. Hier dimanche, alors que le monde célébrait la fête de Pâques, l’ancien président Donald Trump s’en est pris une nouvelle fois à Mme Letitia James.

L’ancien président Trump a fustigé les démocrates dans des messages de Pâques dimanche matin, dont un visant les « maniaques de la gauche radicale » et un autre qualifiant le procureur général de New York Letitia James de « candidat au poste de gouverneur raté ». « Joyeuses Pâques à la candidate au poste de gouverneur ratée et au procureur général raciste Letitia James« , a déclaré Trump dans un message envoyé via son PAC Save America. « Puisse-t-elle rester en bonne santé malgré le fait qu’elle continuera à chasser les affaires de New York tout en gardant le crime, la mort et la destruction à New York !« , poursuit l’ancien président

Trump et le responsable de l’État se sont récemment affrontés alors que Letitia James tentait de faire témoigner Trump et ses enfants adultes. James et le bureau du procureur du district de Manhattan enquêtent pour savoir si Trump a réduit la valeur des propriétés sur ses formulaires fiscaux, mais les a augmentées dans la paperasserie pour les prêteurs. Trump a attaqué à plusieurs reprises l’enquête menée par Letitia James et l’a qualifiée de chasse aux sorcières à motivation politique. Il a déposé une plainte fédérale demandant une injonction contre la sonde.