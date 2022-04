Donald Trump, l’ancien président américain n’est plus sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux depuis plus d’un an maintenant. Alors que le réseau social Twitter va changer de main avec le rachat du réseau social par le milliardaire américain Elon Musk, le magnat de l’immobilier devenu 45è président des USA a déclaré qu’il ne va pas revenir sur le réseau social même si son bannissement est annulé.

Donald Trump a déclaré lundi à CNBC qu’il ne reviendrait pas sur Twitter même si Elon Musk, le nouveau propriétaire de la société, annulait l’interdiction de l’ancien président. “Non, je ne reviendrai pas sur Twitter”, a déclaré Trump à Joe Kernen de CNBC. Il y a quelques jours, Trump disait qu’il «n’a probablement aucun intérêt» à revenir sur le réseau social Twitter. Il reste donc sur la même ligne avec cette déclaration mais va-t-il vraiment tenir dans le temps? On le saura bientôt.

«Je serai sur Truth Social dans la semaine. C’est dans les délais. Nous avons beaucoup de personnes inscrites. J’aime Elon Musk. Je l’aime beaucoup. C’est une excellente personne. Nous avons beaucoup fait pour Twitter quand j’étais à la Maison Blanche. J’ai été déçu par la façon dont j’ai été traité par Twitter. Je ne reviendrai pas sur Twitter », a poursuivi l‘ancien président des Etats-Unis Donald Trump.