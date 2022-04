Donald Trump n’a plus véritablement aucun intérêt à revenir sur Twitter. C’est du moins la déclaration qu’il a faite au cours d’une récente interview qu’il a accordée à un média américain. Pour lui, même si la sanction dont il fait l’objet était levée, il ne reviendrait pas sur la plateforme sociale. Il fait ses déclarations après la demande qui a été adressée à Elon Musk. L’homme d’affaire américain est devenu l’actionnaire principal du réseau social twitter.

Alors qu’il annonçait son ambition « d’apporter des améliorations significatives » à la structure, des internautes lui ont demandé d’intégrer l’ancien président américain frappé par un bannissement suite aux événements en lien avec l’attaque du Capitole américain. Mais un communiqué du réseau social a tôt fait de mettre fin aux envies de ces internautes. Le document qui a été rendu public par Daily Mail indique que le conseil d’administration ou les actionnaires n’ont pas d’influences sur les décisions politiques de la plateforme.

Twitter est formel

« Twitter s’engage à faire preuve d’impartialité dans le développement et l’application de ses politiques et règles… Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d’administration ou les actionnaires, et nous n’avons pas l’intention d’annuler les décisions politiques… Comme toujours, notre conseil d’administration joue un rôle important de conseil et de rétroaction dans l’ensemble de notre service. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter » affirme le réseau social dans le communiqué.