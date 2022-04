L’offensive russe en Ukraine a démarré il y a un peu plus de mois et se poursuit. Pour exprimer leurs désapprobation, les occidentaux ont infligé de multiples sanctions à la Russie dirigée par Vladimir Poutine. Parallèlement, des pourparlers ont été ouverts pour permettre de résoudre la crise. Pour le moment une solution de paix n’a pas encore été trouvée et les appels à la résolution du conflit par la voix diplomatique se multiple. Dans ce contexte, le président Poutine a échangé avec son homologue turque.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu mardi un échange téléphonique au cours duquel ils ont évoqué la crise en Ukraine. C’est ce qu’a annoncé mardi à la presse Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. « Je peux réellement confirmer [cela] », a répondu le porte-parole du Kremlin à la question sur la tenue éventuelle ce mardi d’un appel téléphonique entre les deux hommes. « D’ailleurs, je peux dire qu’il a déjà eu lieu. Et je peux confirmer qu’effectivement l’Ukraine y a été évoquée« .

Il faut rappeler que la Turquie a accueilli des pourparlers entre les deux pays qui ont démarré il y a quelques semaines. En fin de semaine dernière, la Turquie avait annoncé que la Russie et l’Ukraine ont un projet de la déclaration conjointe. L’information rapportée par les médias avait été donnée par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. L’officiel turque a déclaré cela aux journalistes lors de son périple à travers l’Amérique latine, selon l’agence TASS.