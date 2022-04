La Russie et l’Ukraine ont élaboré un projet de la déclaration conjointe, affirme le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. C’est ce qu’il a déclaré aux journalistes lors de son périple à travers l’Amérique latine, selon l’agence TASS. Pour rappel, des négociations entre Moscou et Kiev sont en cours depuis le 28 février. Une des réunions des deux délégations a eu lieu à Istanbul.

Cependant, le président russe Vladimir Poutine a noté récemment que la rétractation de la partie ukrainienne sur les accords acquis avait conduit le processus de négociations dans une impasse. Son homologue ukrainien Zelensky, dans une interview à CNN, a aussi signalé que les chances de réussite des négociations avec la Russie diminuaient chaque jour, la société ukrainienne ne voulant pas de poursuite du dialogue.

Auparavant, le président turc avait exprimé à plusieurs reprises son désir de participer au règlement de la crise entre la Russie et l’Ukraine. Le 10 mars, en marge du forum diplomatique d’Antalya, en Turquie, les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Dmitri Kouleba, ont eu une rencontre. Leur homologue Mevlut Cavusoglu a aussi participé aux pourparlers.