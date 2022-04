En Indonésie, un ressortissant canadien est en passe d’être expulsé. Il est reproché à l’homme du nom de Jeffrey Craigen d’avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de danser nu, le haka sur une montagne sacrée. Le haka est en effet une danse rituelle maorie de Nouvelle-Zélande. Interpellé par les autorités du pays, le mis en cause n’a pas pu être expulsé immédiatement du territoire. Il est encore dans le pays parce qu’il ne s’était pas vacciné contre le Covid-19.

Les compagnies aériennes ont rejeté le transport du touriste à cause de son statut de non vacciné selon les explications qui ont été fournies par le responsable de l’immigration de Bali, Tedy Riyandi. Le mis en cause qui serait en Indonésie depuis 2019, en tant que touriste puis pour étudier des traitements alternatifs contre l’ostéoporose a fait savoir qu’il ne savait pas que le Mont Batur était un site sacré.

Plusieurs touristes expulsés

Ce n’est pas le premier incident de ce type qui se produit sur cette île. Selon les confidences qui ont été faites par les autorités, plusieurs centaines de personnes ont été expulsées au cours de l’année écoulée. Ils s’étaient rendus coupables de violation des règles sanitaires liées au Covid-19. En 2019, un couple avait dû être purifié par un prêtre hindouiste. L’homme avait aspergé le derrière de sa compagne avec de l’eau sacrée dans un temple balinais.