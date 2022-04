Un navire marchand Xelo transportant 750 tonnes de carburant qui a quitté l’Egypte et devait accoster à Malte a sombré ce samedi après avoir rencontré des difficultés par mauvais temps vendredi soir. En effet, le navire battant pavillon de la Guinée équatoriale, qui a quitté le port égyptien de Damiette vers Malte, a commencé à prendre l’eau à quelques kilomètres du sud-est du golfe de Gabès en Tunisie et la salle des machines a été engloutie rapporte le média britannique The Guardian. Aux dernières nouvelles, le bateau a coulé.

Le navire marchand Xelo, qui transportait « environ 750 tonnes de gasoil », a demandé vendredi soir l’entrée dans les eaux tunisiennes en raison du mauvais temps, a indiqué le ministère de l’Environnement dans un communiqué. Toujours selon le média britannique, les autorités tunisiennes ont affirmé ce samedi que le navire transportant le carburant qui a rencontré des difficultés au large de la Tunisie risque créer une « catastrophe environnementale ». Les autorités tunisiennes ont évacué les sept membres d’équipage du navire a indiqué le ministère.

Les ministères de la Défense, de l’Intérieur, des Transports et des Douanes s’emploient à éviter « une catastrophe environnementale marine dans la région et à limiter son impact », a indiqué le ministère de l’Environnement, ajoutant que la situation était « sous contrôle » dont les propos ont été rapporté par The Guardian. Selon plusieurs médias internationaux, le navire marchand qui transportait 750 tonnes de gazole a sombré. Pour le moment aucune fuite n’a été décelée. «Le navire a coulé ce matin dans les eaux territoriales tunisiennes. Pour le moment, il n’y a pas de fuite», a indiqué le porte-parole Mohamed Karray, ajoutant qu’une «commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre»