Aux USA, le FBI s’inquiète des meurtres de policiers qui ont augmenté en flèche ces dernières années. C’est le directeur du FBI qui a rendu publique l’information lors d’une interview. Le directeur du FBI, Christpher Wray, a abordé lors de l’interview « 60 minutes » l’augmentation sensible du nombre de meurtres des policiers, affirmant que la flambée dépasse de loin les crimes violents en général.

Selon lui, les meurtres de policiers ont augmenté de 59% en 2021 et le pays a perdu 73 policiers lors d’attaques. « La violence contre les forces de l’ordre dans ce pays est l’un des phénomènes les plus importants qui, à mon avis, n’attire pas suffisamment l’attention Une partie de cela est liée au problème des crimes violents dans son ensemble. Mais l’un des phénomènes que nous avons observés l’année dernière est qu’un pourcentage alarmant des 73 agents des forces de l’ordre tués dans l’exercice de leurs fonctions l’année dernière ont été tués par des choses comme être pris en embuscade ou abattus pendant une patrouille. … Le port du badge ne devrait pas faire de vous une cible » a affirmé le patron du FBI affirmant qu’un policier était tué tous les 5 jours.

Outre ces statistiques, M. Wray parle également de l’augmentation des crimes par les mineurs de manière générale dans le pays : « Nous voyons de plus en plus de mineurs commettre des crimes violents, et c’est certainement un problème. Nous constatons un certain trafic d’armes à feu, un trafic d’armes entre États. Cela en fait partie. »