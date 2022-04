Le milliardaire américain Jeff Bezos a perdu en un temps record 13 milliards de dollars après que les résultats d’Amazon aient déçu les investisseurs. Les actions de la société ont ainsi drastiquement baissé de plus de 8 % ce vendredi à New York. La fortune de l’américain était estimée l’année dernière, à plus de 210 milliards de dollars. Il est désormais parmi les plus grandes chutes de fortune de 2022.

Selon Bloomberg, Amazon fait face à des coûts de main-d’œuvre plus élevés à la suite d’une série d’embauches pendant la pandémie et d’une flambée de l’inflation qui pourrait freiner les ventes. La société a enregistré une perte nette de 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 31 mars, contre un bénéfice de 8,1 milliards de dollars à la même période l’an dernier.

Pour rappel, Jeff Bezos a longtemps occupé la place de l’homme le plus riche du monde avant de se faire détrôner par l’autre milliardaire excentrique Elon Musk selon Forbes. La fortune d’Elon Musk s’élève à 219 milliards de dollars. Dans le top 3 figurent également le fondateur et le patron d’Amazon Jeff Bezos, qui était en tête du classement avant 2022, et le président du groupe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Leurs fortunes sont estimées à 171 milliards de dollars et à 158 milliards de dollars respectivement.