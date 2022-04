Depuis le début de l’offensive russe lancée en Ukraine, le 24 février 2022, le chef de l’Eglise catholique, le pape François, avait appelé à la paix. Dans ce cadre, il a décidé de poser un acte symbolique, ce vendredi 15 avril. En effet, le souverain pontife va présider le traditionnel chemin de croix qui aura lieu à Colisée, à Rome, au cours duquel deux femmes l’une russe et l’autre ukrainienne porteront ensemble le crucifix. Cependant, ce geste est considéré comme inacceptable par les autorités ukrainiennes.

Quelque chose d’« incompréhensible et offensant »

D’après Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de Kiev-Halyc, il s’agit là de quelque chose d’« incompréhensible et offensant ». Andrii Yurash, représentant diplomatique de l’Ukraine au Vatican a également réagi, en écrivant sur Twitter : « la représentation diplomatique ukrainienne comprend et partage les craintes de l’Ukraine et d’autres communautés sur la décision de rassembler des femmes ukrainiennes et russes pour porter la croix durant le Chemin de Croix, nous sommes à pied d’œuvre pour expliquer les difficultés de ce projet et ses conséquences possibles ».

Pour rappel, le successeur de saint Pierre avait multiplié les appels à la paix concernant la situation en Ukraine. Au cours de la messe du dimanche des Rameaux, le pape avait appelé à une trêve pour la fête de Pâques. « Déposez vos armes, faites une trêve de Pâques, mais pas pour recharger les armes et reprendre les combats. Faites la trêve pour parvenir à la paix par voie de négociation, avec la volonté de faire également certains sacrifices pour le bien du peuple », avait-il déclaré selon l’agence de presse ANSA.