À la faveur des nouveaux événements suite à la gifle de Will Smith lors des oscars, de nouvelles révélations sur Jada Pinkett Smith font surface. « C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière excessive » a affirmé un proche de la famille au magazine US Weekly, ajoutant Jada Pinkett Smith n’est pas « une de ces femmes qui a besoin de protection ». « Il n’avait pas besoin de faire ce qu’il a fait ».

Cette fois-ci c’est une ancienne déclaration de Jada Pinkett dans son émission Red Table Talk qui refait surface. Dans cette vidéo on voit Jada Pinkett évoquer son mariage avec Will Smith et dire à quel point le moment a été horrible pour elle. Jada Pinkett Smith s’est souvenue « avoir pleuré dans l’allée effrayante » lors de son mariage « horrible » avec Will Smith dans ladite vidéo. Dans l’émission qui date de 2018, elle a été on ne peut plus clair… Will et Jada ont conçu leur fils Jaden alors qu’ils sortaient encore ensemble et Jada. « Je ne voulais vraiment pas me marier » a lâché Jada Pinkett Smith.

« J’ai su le moment après l’acte que j’étais enceinte… j’ai pleuré toute la nuit » parce qu’elle avait réalisé que sa « vie ne serait plus jamais la même » après être devenue mère. « Je ne voulais vraiment pas me marier », a avoué Jada, incitant Will à dire en riant: « Nous ne nous sommes mariés que parce que Gammy (ndlr : la mère de Jada) pleurait. » « C’était presque comme si Gammy était comme: » Tu dois te marier, alors parlons du mariage » … j’étais sous tellement de pression, vous savez, étant une jeune actrice, étant jeune, et j’étais comme enceinte et j’étais juste, j’étais juste comme, je ne savais pas quoi faire, mais je savais juste, j’étais comme, je n’ai jamais voulu me marier… Et j’étais tellement bouleversée que je devais me marier – j’étais tellement énervée que j’ai pleuré dans l’allée effrayante. J’ai pleuré tout le long de l’allée » a ajouté Jada Pinkett.