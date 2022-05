Dans un de nos précédents articles, nous annoncions que 19 enfants sont morts dans une fusillade aux USA. Dans la journée d’hier mardi 24 mai 2022 dans la ville d’Uvalde, Salvador Ramos, un homme âgé de 18 ans, a fait irruption dans l’école primaire Robb, située dans l’Etat du Texas, et a tué 19 écoliers. Le président français n’est pas resté insensible après l’annonce de la nouvelle.

Le président Macron a réagi après la fusillade pendant laquelle 19 enfants de moins de 10 ans ont perdu la vie aux USA plus précisément dans le Texas. C’est sur le réseau social Twitter que le numéro un français a réagi. « 19 victimes n’avaient pas plus de 10 ans. Dans leur école au Texas, des enfants et enseignants ont été lâchement assassinés. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons« , a écrit Mr Macron sur Twitter.

Aux dernières nouvelles, 21 personnes, dont 19 enfants, ont été tuées dans une école élémentaire à Uvalde, au Texas, dans la journée d’hier Mardi 24 Mai 2022. Le tireur a été identifié. Il se nomme Salvador Romas et est âgé de 18 ans. Il a ouvert le feu et tué une vingtaine de personnes. Les médias américain indiquent qu’il a été abattu par la police. Selon le gouverneur du Texas Greg Abbott, Salvador Romas était armé d’un pistolet et probablement d’un fusil d’assaut.