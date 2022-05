La situation sanitaire due au covid-19 inquiète les autorités en Corée du Nord. En effet, le pays asiatique a enregistré son tout premier cas de coronavirus, du fait du variant Omicron. L’information a été révélée par la presse nord-coréenne, ce jeudi 12 mai 2022. Face au virus, le chef de l’Etat, Kim Jong Un, a ordonné le confinement de tout le pays. A en croire l’agence de presse nord-coréenne KCNA, les échantillons prélevés sur plusieurs patients ayant de la fièvre à Pyongyang « coïncident avec le variant Omicron BA.2 ».

Empêcher la propagation du covid-19

Toujours selon le média nord-coréen, le président a exhorté « toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d’habitation les unes des autres ». Cela, dans le but d’empêcher la propagation du covid-19. Notons qu’avant ce jour, Pyongyang n’avait pas signalé de cas de coronavirus. Cependant, elle avait imposé de strictes mesures contre le virus, à savoir les restrictions aux déplacements à l’intérieur du pays ou encore la fermeture des frontières.

Pyongyang avait refusé près de trois millions de vaccins chinois

Pour rappel, la découverte du premier cas de coronavirus en Corée du Nord intervient plusieurs mois après que le pays ait refusé près de trois millions de vaccins chinois contre la maladie. Selon les informations de l’Unicef ces doses de vaccins provenaient de la société chinoise Sinovac Biotech. A ce moment, la Corée du Nord avait indiqué que les doses de vaccins devraient être envoyées dans les pays gravement touchés par la maladie. D’après le ministère public nord-coréen, l’approvisionnement mondial de vaccins demeure toujours limité avec des poussées virales continues.