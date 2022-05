Des têtes continuent de tomber dans l’affaire des 750 kg de cocaïne saisis au large de Dakar par la Marine nationale et la Guardia espagnole. Des détails inapparentes dans le dossier des informations rendues publiques viennent d’être dévoilés. À la fin de l’information judiciaire ordonnée par le juge, huit suspects ont été renvoyés devant la Chambre criminelle de Dakar, cinq autres individus ont été arrêtés et un non-lieu a été prononcé pour deux autres suspects.

Les charges retenues par le Doyen des juges à l’encontre des personnes impliquées dans cette affaire de saisie de 750 kg de cocaïne sont entre autres, l’association de malfaiteurs, trafic international de drogue, contrebande en bande organisée, blanchiment de capitaux, navigation sans titre, faux et usage de faux en écritures privées de commerce. Pour rappel, dans la nuit du samedi 31 octobre au large de Dakar, la Marine nationale accompagnée de la Guardia espagnole a effectué une opération de saisie de 750 kg de cocaïne sur deux bateaux.

Après les prélèvements, des traces de cocaïne, d’héroïne, de cannabis et d’éphédrine ont été découvertes sur le bateau. Sur la première embarcation, les 750 ko de cocaïnes étaient dissimulés dans deux téléphones satellitaires et 30 ballots de 25 plaquettes d’un kilogramme chacune. En ce qui concerne la seconde embarcation, de plusieurs bidons contenant du carburant, soit en tout 7 fûts contenant chacun 30 lits ont été découverts. Depuis le début de l’affaire, aucune information relative au propriétaire des bateaux n’avait été communiquée. Et cela engendrait des interrogations au niveau de nombreuses personnes.

Mais désormais, ces détails sont disponibles. En effet, d’après les informations collectées sur les deux navires, ils appartenaient à un organisateur du transport, instructeur et coordinateur par le canal de téléphones satellitaires très sophistiqué, de toutes les personnes impliquées dans le convoyage de la drogue, un dealer hollandais nommé Patrick Marinus Bernardus Gesink. Désigné comme étant le patron de John Edgar Silos, il utilisait frauduleusement et alternativement, les identités de Moussa Dramé et d’Issa Dia.

D’ailleurs, certaines informations découvertes par les enquêteurs prouvent que le « Ourane », 3e bateau impliqué a été acheté à plus de 7 millions Fcfa, auprès de Mbaye Athie par Alpha Kâ Cissé. Patrick Marinus passait régulièrement la frontière sénégalo-gambienne par le poste frontalier de Karang et transitait également fréquemment par l’Aibd pour diverses destinations notamment l’Afghanistan. Durant les périodes des 20 avril et 15 octobre 2019, il a séjourné à deux reprises au Sénégal dans un hôtel de la place. Il a également voyagé à bord du bateau « LOMS 52 » avant de rejoindre « Addaccious » suite au transbordement. Il y avait débarqué aussi, accompagné d’un ingénieur nommé Peter, pour les besoins de quelques réparations avant de repartir juste après les travaux après l’arrivée du navire « Addacious ».

Afin de boucler l’affaire, le doyen des juges avait demandé l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire. À la suite de quoi, maintenant 8 suspects ont été renvoyés devant la Chambre criminelle de Dakar, mais Stéphane Mao Thierry Wone, ainsi que Oumy Khairy Kane, épouse de Alpha Kâ Cissé ont par contre bénéficié d’un non-lieu. Le Néerlandais Jonh Syvoce, l’écossais Seam Robert Chapman, le Sénégalais Abdou Mboup, Laghmouri Saïd, Fayçal Bout Baur, et Mbaye Athie ont quant-à-eux été arrêtés.