Le Rwanda veut s’imposer comme hub sportif de l’Afrique, déclare sa ministre au SPIEF

La ministre rwandaise des Sports, Nelly Mukazayire, a annoncé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) que le Rwanda entend développer massivement son secteur sportif et accueillir de grands événements internationaux. La déclaration a été faite en juin 2026 devant les participants du forum russe, l’un des rendez-vous économiques annuels les plus fréquentés par les délégations africaines.

« Nous sommes un petit pays, mais nous avons une large vision. Nous voyons où va le monde, et le sport c’est l’avenir », a déclaré Nelly Mukazayire, nommée à ce poste en décembre 2024 par le président Paul Kagame.

Trois axes d’une stratégie nationale

Le Rwanda structure son ambition sportive autour du développement des talents, de la construction d’infrastructures et de la mise en place d’un écosystème économique autour du sport. Nelly Mukazayire a souligné que les investissements dans les équipements sportifs constituent également un levier de création d’emplois pour la population rwandaise.

Le pays a organisé les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI en septembre 2025 — une première africaine — et accueille en 2026 la FIFA Series, une série de matchs amicaux internationaux disputés au Stade Amahoro et au Pelé Stadium de Kigali. En handball, le Rwanda a organisé la Coupe d’Afrique des nations seniors en janvier 2026.

Partenariats et infrastructures

La Fédération rwandaise de football a inauguré en mars 2026 un centre d’entraînement haute performance, en présence du Secrétaire général de la FIFA Mattias Grafström. Le Rwanda Development Board a conclu des accords de partenariat avec les LA Clippers (NBA) et les LA Rams (NFL), faisant du Rwanda le premier État africain à sponsoriser simultanément des franchises dans ces deux ligues nord-américaines. Le Tour du Rwanda, course cycliste annuelle inscrite au calendrier UCI, demeure l’événement récurrent le plus visible de cette stratégie de rayonnement sportif international.