La Russie a lancé une offensive en Ukraine il y a plus de trois mois maintenant. Plusieurs pays ont appelé à ce que les pays impliqués dans le conflit trouve une solution par la voix diplomatique. Des pourparlers ont été entamés pour trouver une solution à la crise mais pour le moment les lignes n’ont pas encore bougé. C’est dans ce contexte que le négociateur ukrainien a estimé que la Russie n’est pas digne de confiance.

Le conseiller du président ukrainien et négociateur pour les pourparlers de paix Mykhailo Podolyak a estimé qu’aucun accord avec la Russie n’était digne de confiance. Pour l’officiel ukrainien, c’est uniquement par la force que Moscou pourrait être arrêté dans son action militaire. Cette déclaration a été faite par le négociateur ce samedi selon les publications de plusieurs médias dont l‘agence de presse Reuters.

« Tout accord avec la Russie ne vaut pas un sou », a écrit Podolyak sur l’application de messagerie Telegram. « Est-il possible de négocier avec un pays qui ment toujours avec cynisme et propagande ? », a poursuivi le responsable ukrainien. Depuis toujours, la Russie et l’Ukraine se sont rejetés la pierre après l’échec des pourparlers de paix, les négociations face à face lancées par la Turquie n’ont pas porté réellement de fruits.