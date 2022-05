Les différents mis en cause dans l’affaire qu’on peut désigner au Sénégal comme « 2 milliards de Wade » ont été écoutés mercredi dernier par le juge d’instruction du deuxième cabinet. Il s’agit en effet de l’ancien ministre Samuel Sarr et de l’homme d’affaires Cheikh Amar. A en croire les informations rapportées par les médias sénégalais, le magistrat les aurait écoutés séparément avant de procéder à une confrontation. On retient ainsi que la seconde étape de cette audition dans le bureau du juge aura été assez houleuse.

Selon les précisions apportées par le quotidien Les Échos, les deux protagonistes ont maintenu leur position au cours de la confrontation. Face aux échanges assez peu courtois qui ont eu lieu dans le bureau du juge d’instruction du deuxième cabinet, ce dernier leur a demandé de retourner sur leurs pas. Notons que la confrontation s’inscrit dans le cadre de la clarification de l’affaire relative aux deux milliards.

« Tentative d’extorsion de fonds »

Le Procureur de la République a demandé l’inculpation de Chekh Amar pour tentative d’extorsion de fonds, faux en écritures privées et dénonciation calomnieuse. Il s’agissait d’une suite de la plainte déposée par l’ancien ministre sénégalais Samuel Sarr. Rappelons que quelques semaines plus tôt, c’est l’ancien collaborateur du président Abdoulaye Wade qui a été inculpé. Il est accusé d’abus de confiance dans une affaire de deux milliards. L’homme aurait pris les fonds auprès de Cheikh Amar en 2014.