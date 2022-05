L’affaire du footballeur international d’origine sénégalaise Idrissa Gana Guèye n’a pas fini de défrayer la chronique. Le joueur du PSG âgé de 32 ans a refusé de porter son maillot en soutien contre l’homophobie, du fait de ses convictions religieuses. Son acte avait fait l’effet d’une bombe dans la presse et a créé la polémique. Si le footballeur a reçu plusieurs critiques, il a pu compter sur le soutien de nombreux supporters venant surtout du Sénégal. Au nombre de ces derniers, figure la fédération sénégalaise de football qui a critiqué le comité d’éthique de son homologue français.

« Vous validez le comportement discriminatoire »

Le comité d’éthique de la fédération française de football (FFF) avait fortement critiqué la prise de position d’Idrissa Gana Guéye, tout en disant notamment que le joueur serait à l’origine d’une faute grave s’il ne portait pas le maillot dédié à la communauté LGBT. Pour la fédération sénégalaise de Football, le comité d’éthique de la fédération française use de discrimination envers le joueur. « La tournure de la correspondance est d’autant plus inquiétante en ce qui concerne le respect des droits élémentaires du joueur Idrissa Gana Guéye qu’on y lit cette phrase qui sonne comme une sentence comminatoire sans jugement préalable : « en ne participant pas à cette opération, vous validez le comportement discriminatoire, le refus de l’autre et pas seulement de la communauté LGBTQI+» » a-t-elle notamment indiqué faisant référence à une lettre du Comité français datant du 17 mai 2022.

Le joueur avait reçu le soutien de Macky Sall

Pour rappel, la réaction de la fédération sénégalaise de football intervient quelques jours après que le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, ait apporté son soutien à Idrissa Gana Guéye. « Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées » avait-il écrit sur Twitter. Son homologue français avait répondu, sans appeler son nom. « L‘homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer » a déclaré le président Emmanuel Macron sur le réseau de l’oiseau bleu.