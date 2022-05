La pandémie du Covid-19 et la crise en Ukraine ont porté atteinte à la réalisation des objectifs du développement durable en Afrique, a déclaré mardi à Accra, capitale du Ghana, la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) Monique Nsanzabaganwa. « La crise due à la propagation du Covid-19 et au conflit russo-ukrainien a influencé de manière négative la réalisation des objectifs du développement durable fixés dans la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU comme un ordre du jour jusqu’en 2030 et des objectifs de l’ordre du jour de l’Union africaine jusqu’en 2063« , a-t-elle souligné.

Selon Monique Nsanzabaganwa, dans la situation actuelle, « l’Afrique a besoin d’accélérer son développement et de résister aux différents défis dont le climat, la dette, l’absence de sécurité, les conséquences de la pandémie et du conflit russo-ukrainien pour l’économie africaine« .