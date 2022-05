La présence française au Tchad fait des mécontents. En effet, plusieurs centaines de Tchadiens sont descendus dans les rues de la capitale, Ndjamena, hier samedi 14 mai 2022, pour manifester contre la France. Au nombre des manifestants on peut dénombrer notamment des élèves et des collégiens. Selon eux, la France, ancienne puissance coloniale soutient les militaires actuellement au pouvoir, et dont Mahamat Idriss Déby Itno en est le chef. Au cours de la manifestation, au moins deux drapeaux français ont été brûlés par les manifestants en colère.

12 policiers blessés

Des stations-services de la compagnie française, Total, ont par ailleurs été vandalisées avec plusieurs produits exposés qui ont été volés. D’après un responsable policier qui a gardé l’anonymat, douze policiers ont été blessés lors de la manifestation. Notons que cette dernière a été organisée par la plateforme d’opposition de la société civile Wakit Tamma. Dans une interview accordée à un média français, son coordinateur Max Loalngar a exprimé sa satisfaction en faisant savoir que : « Nous nous réjouissons que les Tchadiens prennent de plus en plus conscience de notre lutte et nous rejoignent ».

Ouattara avait dénoncé des « manipulations »

Pour rappel, cette manifestation intervient plusieurs mois après d’autres protestations qui ont eu lieu au Mali et critiquées par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara. Lors d’une interview accordée au média français RFI, en marge du sommet UE-UA, le président ivoirien avait dit regretter l’annonce du départ des forces françaises du Mali, faite par le président français Emmanuel Macron. Le numéro un ivoirien avait également dénoncé des « manipulations » dans certaines manifestations qui s’observent en Afrique de l’Ouest contre la France.