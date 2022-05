Les 15è assises internationales du journalisme tenues à Tours du 09 au 13 mai 2022, ont offert une occasion inouïe pour les journalistes venus des quatre coins du monde d’échanger sur les défis actuels et futurs de leur métier. Au total, une quarantaine de débats et d’ateliers divers ont abordé des sujets variés comme l’indépendance éditoriale des médias et de leurs acteurs.

Des assises internationales du journalisme coincées entre deux élections majeures en France- la présidentielle et les législatives- et tenues en pleine période de guerre en Ukraine, tel est le pari gagné par Jérôme Bouvier qui a d’ailleurs reconnu dans son éditorial un contexte mondial difficile marqué par une pandémie mondiale et une urgence climatique dont, dira-t-il, « chacun perçoit la menace mais dont nous n’arrivons pas collectivement à nous emparer ». En dépit de ces contraintes, les assises se sont tenues dans la merveilleuse bâtisse de MAME dans la ville de Tours.

Pendant quatre jours, des journalistes venus des quatre coins du monde ont débattu des sujets primordiaux et des nouveaux paradigmes qui secouent la profession. A travers les débats, les ateliers professionnels et formations, plusieurs thématiques sont revenues. Parmi ceux-ci, l’indépendance des médias comme garante de la liberté de presse et de la démocratie est revenue sous plusieurs facettes. L’un a pour thème : « Les organisations professionnelles interpellent les politiques » et « Concentration des médias. Indépendance économique, indépendance éditoriale ».

Dans ce dernier débat animé conjointement par le sénateur David Assouline, Emmanuel Garnier, rédacteur en chef de Cash Investigation, Cécile Dubois, Co-présidente du Spiil et Daphné Ronfard coordonnatrice du pôle plaidoyer de l’association « Un bout des médias », la problématique a été de savoir comment maintenir l’indépendance des médias face au rachat des grands groupes médiatiques par des milliardaires ? Quelle place encore pour la déontologie et l’impartialité dans le traitement de l’information ? Tout en reconnaissant que la presse s’essouffle financièrement, ils ont affirmé qu’il y a deux défis prioritaires : veiller à ce que tous les médias ne soient pas concentrés dans les mains des mêmes personnes mais aussi et surtout régler l’ambigu problème de l’indépendance des médias et de leurs acteurs vis-à-vis des pouvoirs d’argent et surtout de ceux qui les financent et qui manifestent l’intérêt, certes légitimes, de les contrôler.

Tiraillée ainsi à la fois par le souci de son financement et celui de son indépendance éditoriale, la presse se trouve dans un vrai cercle vicieux duquel il ne s’en sortira presque pas sans séquelle. Ce sujet presque consubstantiel à l’existence de la presse indépendante et professionnelle sera toujours d’actualité, même aux assises de Bruxelles que l’association Journalisme et Citoyenneté organise bientôt.

Marcel Zoumènou, de retour de Tours