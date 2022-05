L’affaire de double-dédommagement de propriétaires terriens a défrayé, il y a quelques mois, la chronique dans la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs autorités communales de cette cité-dortoir du Bénin ont été citées dans cette affaire de double-dédommagement de propriétaires terriens. Placé en détention préventive depuis le 11 février 2022 dans cette affaire de double-dédommagement de propriétaires terriens, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi Liamidi Houénou de Dravo, selon Frissons radio, a recouvré sa liberté et est placé sous contrôle judiciaire.

Le premier maire de l’ère de la décentralisation de la commune d’Abomey-Calavi a été mis en liberté provisoire à l’issue de l’audience de ce lundi 16 mai 2022. Ce dernier avait fait appel de l’ordonnance de placement en détention du juge de liberté et de la détention du tribunal d’Abomey-Calavi. La Chambre des libertés a rendu une décision en sa faveur.

Il faut signaler que l’ancien maire de la commune d’Abomey –Calavi, Liamidi Houénou de Dravo et d’autres prévenus mis en cause dans cette affaire de double-dédommagement de propriétaires terriens sont poursuivis par le parquet du tribunal d’Abomey-Calavi pour des faits présumés de «faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux».