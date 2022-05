Pascal Iréné Koupaki et Wilfried Léandre Houngbédji étaient face aux populations de Godomey, le mercredi 18 mai dernier. Le secrétaire général de la présidence de la République et le porte-parole du gouvernement sont allés expliquer aux habitants de cet arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi les causes de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour en atténuer les effets.

Pour ne pas être complices de la faim…

Wilfried Léandre Houngbédji a par exemple expliqué aux populations qu’il y a un risque de famine à long terme en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie puisque les prix des intrants agricoles sont montés en flèche. Mais le gouvernement a déjà pris des mesures pour éviter au Bénin cette situation. Il a en effet subventionné les prix des engrais à hauteur de 31,5 milliards de Fcfa. Pour le porte-parole du gouvernement « cela montre l’étendue des efforts que le gouvernement fait pour éviter que demain nous en soyons à manquer de vivriers dans notre pays ».

Il a ensuite invité les populations, à dénoncer « ceux qui vont revendre ces intrants pour ne pas être complices de la faim qui pourrait subvenir ». le Secrétaire général de la présidence de la République, va à sa suite mettre en garde les personnes qui auraient la mauvaise idée de revendre ces engrais subventionnés. Aucune intervention ne sera possible si elles sont interpellées.