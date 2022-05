Une délégation gouvernementale était à l’université d’Abomey-Calavi dans le cadre de la tournée sur la cherté de la vie. C’était l’occasion pour les membres de cette délégation de faire quelques clarifications sur certains points, notamment, les primes accordés aux enseignants du supérieur. Le Directeur général du budget Rodrigue Tchaou, assure qu’aucune « prime n’a été supprimée pour les enseignants des universités ».

Des » budgets qui ne pouvaient pas permettre aux universités d’être efficaces «

Il informe par contre que les programmes « métiers à savoir l’innovation et la recherche et également la formation recevaient des budgets qui ne pouvaient pas permettre aux universités d’être efficaces, donc un travail de fond a été fait et aujourd’hui, les programmes métiers consomment en moyenne 60 à 66% du budget des universités. Donc c’est 40% qui sont désormais orientés vers le fonctionnement général de l’administration ». Rodrigue Tchaou a par ailleurs évoqué les questions liées au traitement des bourses et secours universitaires.

A l’en croire, « deux mois seulement après l’enrôlement des boursiers, les dossiers ont été traités, liquidés et virés, c’est pour dire que ceux qui n’ont pas encore constaté ces virements le constateront sur leurs comptes ». Signalons que la délégation gouvernementale était conduite par le coordonnateur du bureau d’analyse et d’investigation Johannes Dagnon.