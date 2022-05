Ce mercredi 04 mai 2022, le conseil des ministres s’est réuni sous la présidence effective du chef de l’Etat Patrice Talon. Lors de cette réunion gouvernementale, il a été notamment décidé d’indemniser les victimes d’alignement de divers projets d’aménagement et de bitumage de route. C’est suite à l’examen des comptes rendus des travaux de comités départementaux interministériels d’évaluation des indemnités de propriété dues à ces victimes d’alignement des projets d’aménagement et de bitumage de route.

Plusieurs axes routiers du Zou, du Couffo, de l’Atacora, de la Donga et de l’Alibori sont concernés

Lesdits comités ont procédé au recensement, puis à l’évaluation des biens des propriétaires frappés d’alignement dans l’emprise des travaux. Ceux-ci concernent plusieurs axes routiers du Zou, du Couffo, de l’Atacora et de l’Alibori. Dans le Zou et le Couffo, il y a les axes routiers de Toffo-Lalo, Lalo-Agbangnizoun-Abomey, Agnagna-RNIE4, Cana-Abomey, Abomey-Mougnon, Mougnon-CEG 2 Bohicon-Zakpo, CEG 2-Marché Bohicon et Actel Bohicon, Mougnon-Djidja, Zagnanado-Banamè-Paouignan, Covè-Banamè, et Koguédé-ZaKpota .

L’ axe routiers concerné dans les départements de l’Atacora, de la Donga et de l’Alibori est : Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara. Les sinistrés dénombrés au terme des travaux de comités départementaux interministériels seront donc indemnisés. Le Conseil des ministres a instruit le ministre des infrastructures et des transports à cet effet.