L’international français Karim Benzema est depuis quelques années, un joueur important du club du Real Madrid. Auteur de plusieurs buts, le footballeur avait, il y a quelques mois, battu le record de Thierry Henry. Ce qui lui avait permis de prendre la première place dans le classement du meilleur buteur en France, dans la catégorie Football. Au cours du mois de janvier dernier, Karim Benzema avait également été désigné meilleur joueur français de 2021. Le statut du footballeur a récemment été confirmé par l’un de ses coéquipiers du Real Madrid, dans un entretien accordé au média français L’Equipe.

« On dépend beaucoup de ses buts »

Il s’agit en effet du gardien de but Thibaut Courtois, qui a d’ailleurs estimé que Benzema est un favori pour le Ballon d’Or. Pour lui, ce dernier est toujours au top de sa forme, même durant les entraînements. « Tu te dis, il est incroyable. Il a une telle facilité. Ce n’est pas un attaquant très rapide, mais il est très, très complet. Il prend bien l’espace, il décroche, il est fort de la tête, en une touche, pour conserver le ballon, pour dribbler. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on dépend beaucoup de ses buts. On l’a vu cette saison contre le PSG, Chelsea, etc. La saison dernière, c’était le cas aussi mais les gens sont guidés par les trophées, et non pas par les prestations, je trouve. Mais cette année, c’est le grand favori au Ballon d’Or » a-t-il ajouté.

Notons que Thibaut Courtois n’est pas la première personne à estimer que Benzema est bien placé pour le Ballon d’Or. Dans un entretien accordé au média français Europe1, au cours du mois d’avril 2022, l’ancien footballeur Jean-Perre Papin avait déclaré que la star du Real Madrid a « un coup d’avance » pour le Ballon d’or. « Le dernier rêve pour Karim, c’est le Ballon d’or. Je pense qu’aujourd’hui, il a un coup d’avance » avait-il laissé entendre.