L’un des auteurs du cambriolage de la maison de Karim Benzema a été mis aux arrêts. Selon l’annonce qui a été faite par la presse, la star n’a visiblement pas été cambriolée par n’importe quel individu. Le mis en cause serait un haut membre du gouvernement albanais qui dirige la compagnie publique des eaux de Kurbin. Il a pour nom Alfred Prodani. Son arrestation a été possible grâce à la collaboration entre la police albanaise et Interpol.

Des preuves « irréfutables »

La presse indique que les preuves retenues contre le mis en cause seraient « irréfutables ». L’homme aurait à son actif un nombre non négligeable de cambriolages. A en croire le point qui a été fait du palmarès de ce dernier, depuis 2013, il est accusé d’avoir commis 40 vols sur le territoire espagnol. Alfred Prodani ne reconnaît tout de même pas ses responsabilités dans le cambriolage de maison de Karim Benzema.

Un cambriolage effectué en 2019

Plusieurs hommes politiques ont profité de cette situation pour lancer quelques piques à l’endroit du gouvernement qu’ils accusent d’avoir fait la promotion d’un délinquant. Notons que le cambriolage remonte en effet au 27 février 2019. La star du club espagnol était en train de livrer un match contre le Barça au Santiago Bernabéu (0-3) lors du cambriolage.