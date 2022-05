Bob Lanier, la légende du Basketball s’est éteinte hier mardi selon plusieurs médias américains. Âgé de 73 ans, Bob Lanier, huit fois All-Star est mort entouré de sa famille, des suites d’une courte maladie, rapporte le média américain CNN. Bob Lanier a été intronisé au Temple de la renommée en 1992 après avoir pris sa retraite en 1984.

Robert Jerry Lanier, Jr., dit Bob Lanier, l’ancien joueur professionnel de basketball des Detroit Pistons et des Milwaukee Bucks en NBA est décédé hier mardi 10 Mai 2022. Les Detroit Pistons ont exprimé leur tristesse après l’annonce de la nouvelle. « L’organisation des Detroit Pistons est profondément attristée par le décès de Bob Lanier, une véritable légende qui comptait tant pour la ville de Detroit et pour des générations de fans des Pistons« , a déclaré Tom Gores, le propriétaire des Pistons, ce mercredi, dans un communiqué.

« Aussi féroce et aussi dominant que Bob était sur le terrain, il était tout aussi gentil et percutant dans la communauté« , a poursuivi M Gores qui « en tant qu’ambassadeur de l’organisation des Pistons et de la NBA, il a représenté notre ligue, notre franchise et nos fans avec beaucoup de passion et d’intégrité. » De son côté, la NBA n’est pas resté de marbre. Dans un communiqué, la Ligue a annoncé la disparition de sa légende qui a joué pendant 14 ans sur les terrains.

« Bob Lanier était un joueur du Temple de la renommée et l’un des centres les plus talentueux de l’histoire de la NBA, mais son impact sur la ligue est allé bien au-delà de ce qu’il a accompli sur le terrain« , a déclaré Adam Silver, commissaire de la NBA, dans le communiqué. « Son énorme influence sur la NBA a également été constatée lorsqu’il était président de la National Basketball Players Association, où il a joué un rôle clé dans la négociation d’une convention collective révolutionnaire.« , a poursuivi M Silver.