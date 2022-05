Au moins huit personnes sont mortes après le passage d’orages violents qui ont frappé le Québec et l’Ontario le samedi 21 mai dernier, a rapporté le quotidien canadien The National Post repris par Tass. Selon ce média, sept personnes ont perdu la vie après avoir été frappées par des arbres fauchés par les vents et une autre personne est décédée à la suite du chavirage d’un bateau.

Environ 300.000 résidents de l’Ontario demeurent sans électricité, selon la chaîne CBC. Dans la province de Québec, environ 257.000 personnes sont privées d’électricité, a fait savoir la compagnie d’électricité locale. Près de 900 000 foyers dans les deux provinces étaient privés d’électricité samedi soir, selon les décomptes en ligne des fournisseurs locaux Hydro One et Hydro-Québec.

Un homme a été tué lorsqu’un arbre est tombé sur la caravane dans laquelle il séjournait. Une femme dans la soixantaine a également été écrasée par un arbre alors qu’elle marchait dans la tempête