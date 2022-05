Le député béninois Nassirou Arifari Bako poursuit son périple dans la sous-région ouest-africaine. Il a déjà rencontré plusieurs chefs d’Etat en sa qualité d‘envoyé spécial pour l’Afrique du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI). Le mardi 10 mai dernier, il a été reçu en audience par le président de la transition malienne le Colonel Assimi Goïta. Lors de cette audience, le béninois a transmis au numéro 1 malien un message de son patron, le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI).

« Permettre à l’organisation sous-régionale de sortir par le haut »

Ce message indique de l’Oci ne restait pas indifférente à la situation que vit le peuple malien. L’organisation considère d’ailleurs ce pays ouest-africain comme un Etat pivot essentiel à l’islam mais aussi à la stabilité et à la sécurité au Sahel et dans tout l’espace Cedeao. L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) veut donc renforcer la coopération entre les autres pays de la Cedeao et le Mali. Il souhaite aussi un compromis entre l’Organisation sous-régionale et le pays.

« Nous avons été envoyés dans la sous-région pour faire un plaidoyer en faveur d’un compromis respectable de la dignité et de la souveraineté du peuple malien, mais aussi de la nécessité de permettre à l’organisation sous-régionale de sortir par le haut » a déclaré Nassirou Arifari Bako à sa sortie d’audience. Inutile de rappeler que la Cedeao et le Mali ne s’entendent pas sur la date d’organisation des élections dans le pays. L’institution sous-régionale veut que ce scrutin se tienne dans les plus brefs délais. Bamako pense de son côté qu’il faut des préalables.