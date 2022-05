Du mardi 07 juin au vendredi 10 juin 2022 aura lieu sur toute l’étendue du territoire national, l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP) session de juin 2022. Deux cent vingt-six mille six cent soixante et seize (226.676) candidats qui sont attendus pour affronter les différentes épreuves de l’examen du CEP session de juin 2022 contre 242.066 candidats l’année dernière. Une baisse drastique de moins de 15.390 candidats en 2022 par rapport à 2021. Cette baisse en effectifs dépasse même le nombre total de candidats de certains départements en 2021 comme le Plateau, le Mono, le Couffo, la Donga, l’Atacora ou l’Alibori.

Selon les statistiques de la Direction des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), dans les 226.676 candidats, il y aura 107.129 filles et 119.547 garçons. Les candidats vont composer dans sept cent soixante-quatorze (774) centres. Cette statistique est en légère hausse par rapport à l’année dernière où 242.066 candidats ont composé dans 756 centres. Il faut rappeler que les candidats à l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP) session de juin 2022 au Bénin vont plancher en endurance et lancer de balle pour ce qui concerne les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) et dessin pour l’épreuve de l’Education artistique.