Les candidats à l’examen du Certificat d’Etudes Primaire (CEP) session de juin 2022 au Bénin sont fixés sur les épreuves en Education sportive et artistiques. La séance du tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture en Education artistique (EA) ainsi que les deux composantes de l’épreuve d’éducation physique et sportive ( EPS) a eu lieu le vendredi 06 mai 2022 dans les locaux de la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire de l’Ouémé (Ddemp-O). A l’issue de ce tirage au sort, selon Radio Bénin, les candidats vont plancher en endurance et lancer de balle pour ce qui concerne les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS). Pour l’éducation artistique, ils seront soumis à l’épreuve de dessin.

Ces épreuves ont été tirées lors d’une séance publique en présence des représentants des candidats, des parents d’élèves, des enseignants, des partenaires sociaux et du Directeur de Cabinet Dewanou Avodagbé, représentant le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou empêché. Il faut signaler que la cérémonie dudit tirage au sort s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté n°013/MEMP/DC/SGM/DAF/DEP/DEC/DIIP/SP 004 SGG 19 du 25 mars 2019 portant organisation du Certificat d’Etudes Primaire qui stipule en son article 14 «un mois avant l’examen du CEP, le Directeur des Examens et Concours organise une séance publique de tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture puis des deux composantes de l’épreuve d’Education Physique et Sportive……. ». Rappelons que le CEP 2022 au Bénin se déroulera du mardi 07 au vendredi 10 juin 2022.