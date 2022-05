A la suite du gouvernement, les autorités de la ville de Porto-Novo ont entamé jeudi dernier une tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie. Ils ont sillonné tous les 5 arrondissements de la ville capitale. A la fin de cette tournée le samedi 21 mai 2022 , le maire de Porto-Novo a invité les populations à consommer local en cette période de crise.

« On n’est pas tenu de prendre du chawarma «

« En dehors de ces produits qu’on ne saurait substituer très rapidement à savoir l’hydrocarbure, les autres produits liés à l’alimentation, il nous faut revoir notre comportement et notre mode alimentaire. On n’est pas tenu de donner du pain à un enfant, on n’est pas tenu de prendre du chawarma, on n’est pas tenu de prendre du hamburger. On n’est pas tenu de dire que forcément c’est les produits manufacturés, importés que nous allons consommer parce que cela nous amène à perdre même les habitudes de nos aliments locaux…(il nous faut) changer de comportement du point de vue alimentaire pour que nous consommions davantage local » a exhorté l’édile de Porto-Novo selon les propos rapportés par l’Evènement Précis. Il est persuadé que ses administrés devront changer d’habitude alimentaire.

L’édile recommande donc au gouvernement de mettre plus de moyens dans l’agriculture et dans les écoles techniques comme l’a déjà dit le chef de l’Etat Patrice Talon. Charlemagne Yankoty s’exprimait au nom du comité qu’il préside. Un comité mis en place par la ville pour poursuivre la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Il est constitué du maire de Porto-Novo, de deux représentants du préfet de l’Ouémé, des partis Bloc Républicain, Union Progressiste et du parti du Renouveau Démocratique (PRD). Après les arrondissements, Charlemagne Yankoty promet de descendre au niveau des quartiers pour le même exercice.