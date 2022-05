Lors de la rencontre Gouvernement-syndicats du mardi 26 avril 2022, le président de la République Patrice Talon, dans ses propos relayés par Radio Bénin, a exprimé sa tristesse face aux difficultés actuelles des Béninois. Il a regretté qu’alors que le relèvement des salaires et le démarrage du recrutement devraient soulager ses compatriotes, la crise en Ukraine et ses conséquences ont perturbé toutes les prévisions que l’Etat a faites pour offrir au peuple béninois de meilleures conditions de vie.

« Je suis un peu triste que cela arrive dans une période très difficile pour les Béninois et Béninoises dans un contexte mondial difficile où les prix ont explosé en raison du contexte mondial, la pandémie de COVID puis maintenant de la guerre en Ukraine » a déclaré le Président Patrice Talon. Toutes ces crises, selon le Chef de l’Etat, ce sont les populations où qu’elles soient dans le monde qui «subissent les conséquences de cette guerre ». Il a fait remarquer qu’«en ce qui concerne les produits manufacturés, le constat est dramatique».

Le Président de la République du Bénin a affirmé qu’aujourd’hui, les Béninois éprouvent d’énormes difficultés «pour acheter de l’huile pour le repas quotidien». Il a laissé entendre que le gouvernement a «espéré pouvoir bloquer le prix du gas-oil à 600 fcfa le litre » mais son «ambition a été balayée par la réalité de ce produit dans le monde d’aujourd’hui» . Le gas-oil est vendu à 668 fcfa le litre malgré cela, «le produit n’est pas si disponible».

Le Président Patrice Talon se pose la question de savoir à combien le gas-oil sera cédé à la station demain «si la situation s’aggrave en Ukraine » et si ce produit ne sera-t-il pas vendu « un jour à 1000 fcfa , 2000 fcfa le litre » peut-être même un jour il n’existerait plus, «même quand on sera prêt à le payer à 5000 fcfa le litre , on n’en trouvera même pas » . Le Premier Magistrat du Pays évoque ses inquiétudes du fait que personne ne sait aujourd’hui quand la guerre entre l’Ukraine et la Russie prendra fin. La population mondiale se trouve donc pénaliser par ce conflit entre ces deux pays.

Le Chef de l’Etat imagine donc «les conséquences d’une telle chose sur notre vie si le transport, les denrées alimentaires venaient à s’arrêter ». Il a expliqué que le Bénin est «dans une situation extrêmement dramatique mais personne ne sait ce qui se passera demain ». «Regardez le ciment, le fer à béton, le blé et conséquemment le maïs, le riz, le manioc, les intrants agricoles ont doublé, triplé de prix » a lâché le président Patrice Talon. e