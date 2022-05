Les États-Unis ont condamné à 14 ans de prison une scientifique chinoise pour avoir volé au profit de son pays des secrets commerciaux. La femme âgée de 56 ans du nom de Xiaorong You avait officié pendant plusieurs années au sein de la multinationale Coca-Cola. Dans un communiqué de presse du ministère de la Justice, le procureur général adjoint à la Sécurité nationale, John C. Demers, fait savoir que l’acte d’accusation est en lien avec « l’approche consistant à voler, reproduire et remplacer le développement technologique ».

« Secrets commerciaux… »

« Xiaorong You est accusé d’un vol et d’un transfert flagrants et prémédités de secrets commerciaux d’une valeur de plus de 100 millions de dollars dans le but de créer une société chinoise qui concurrencerait les sociétés américaines auxquelles les secrets commerciaux ont été volés. », a précisé le document de la justice américaine. Toujours selon les informations rapportées sur la mise en cause, elle avait eu accès « à des secrets commerciaux appartenant à… divers propriétaires ». Ceci aurait été possible grâce son statut dans une entreprise basée à Atlanta dans laquelle elle aurait travaillé de 2012 à 2017.

Une entreprise concurrente chinoise?

A en croire d’autres enquêteurs, elle a eu accès aux secrets commerciaux de l’entreprise dans laquelle elle a travaillé à Kingsport, Tennessee jusqu’en juin 2018. Ces différentes structures pour lesquelles elle a travaillé étaient en collaboration avec Coca-Cola Co pour des recherches selon des confidences faites par un porte-parole de Coca-Cola Co au Wall Street Journal. La femme est accusée d’avoir fourni les informations à une entreprise de revêtement sans BPA en Chine, et son partenaire chinois, Weihai Jinhong Group. La structure aurait reçu des millions de dollars en subventions du gouvernement chinois.