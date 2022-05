Après le meurtre du colonel des Gardiens Sayyad Khodaï, le chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami est monté au créneau pour accuser Israël et par la même occasion annoncé que le meurtre de l’officier ne restera pas sans représailles. Sans mentionner formellement Israël, l’officier iranien indique que le meurtre a été perpétré «par les gens les plus vicieux, c’est-à-dire les sionistes. Et si Dieu le veut, nous vengerons sa mort».

Rappelons que le terme « sioniste » est celui utilisé par l’Iran pour désigner Israël. « L’ennemi l’a poursuivi depuis le cœur de la Maison Blanche et de Tel Aviv pendant des mois et des années, de maison en maison et de ruelle en ruelle pour le tuer à un moment donné », indique ce haut responsable de l’armée iranienne. Pour lui, « ce martyr est d’une telle grandeur que l’ennemi se considère victorieux ».

Abattu dans sa voiture

Notons que pour l’heure, les responsables iraniens n’ont pas encore identifié de façon formelle les auteurs de l’attaque. L’attaque s’est produite au cœur de l’une des zones les plus sécurisées de Téhéran. Il s’agit de la rue Mohahedin-e Eslam abritant d’autres hauts responsables du CGRI et de sa force d’élite Al-Qods. Le disparu a été tué de cinq balles dans sa voiture par deux motards non identifiés.