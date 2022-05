L’Afrique subit de plein fouet les conséquences de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Les prix des engrais utilisés dans la production agricole se sont envolés. On constate aussi une flambée des prix de certains produits comme le blé et les huiles alimentaires. Les systèmes alimentaires des pays du continent sont donc impactés par cette crise; mais est-ce pour autant que l’Afrique est menacée de famine ? L’économiste béninois Chabi Yayi répond par la négative à cette interrogation. Pour lui, le continent « ne tombera pas dans la famine ».

« Dans les cultures de rente comme le coton ou l’impact sera rude si…»

« Il faut tempérer ces analyses catastrophiques en soulevant la capacité de résilience de nos économies africaines. La disponibilité de produits de substitution à base de manioc, mil, igname feront que nous ne basculerons pas dans la famine » croit savoir le diplômé de l’université de Montréal dans une tribune publiée sur le site Magazine de l’Afrique. Il pense par ailleurs que l’Afrique doit reconnaître que la faiblesse de ses exportations industrielles, la faible utilisation des intrants agricoles et la disponibilité de la main-d’œuvre sur place pour la production l’avait préservé « du désastre ». « Notre faible utilisation en engrais sur les produits vivriers, la plus basse du monde, est dans ce contexte un élément atténuant notre exposition aux cours de l’engrais. Ce qui n’est pas le cas dans les cultures de rente comme le coton ou l’impact sera rude si les cours du coton n’évoluent pas dans les mêmes proportions » a poursuivi Chabi Yayi.

« Nous devons travailler sur notre modèle de production pour augmenter les rendements »

Pour lui donc, une politique de diversification agricole est nécessaire pour augmenter la part du vivrier, ce qui permettra de « réduire la facture des produits alimentaires qui s’élevaient en 2019 à 48,7 milliards de dollars selon la FAO ». L’économiste pense également que les gouvernements africains doivent investir suffisamment dans les infrastructures de stockage des récoltes, de maîtrise de l’eau et dans la mécanisation de la production agricole. « Nous devons travailler sur notre modèle de production pour augmenter les rendements, travailler sur notre marché intérieur car en 2050, il y aura 2 milliards d’Africains à nourrir, et nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l’extérieur pour le faire » a poursuivi l’auteur de la tribune.

Il est persuadé que cette crise est une opportunité pour les africains de travailler sur des produits de substitution à la farine de blé comme la farine de patate douce, de manioc ou de plantain. « L’occasion pour nous de développer de projets d’envergure régionale comme la récente inauguration de l’usine d’urée de Dangote au Nigeria et aussi harmoniser nos politiques pour qu’enfin nous puissions connaître une réelle révolution verte et développer notre autonomie alimentaire ».