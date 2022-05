À Cuba, une explosion dans l’hôtel Saratoga dans le centre de La Havane (Cuba) fait état de huit morts et d’une trentaine de blessés, a annoncé vendredi le gouvernement cubain sur Twitter. « Selon les données actuelles, huit personnes sont décédées, une trentaine ont été hospitalisées. Les dons de sang pour les blessés ont commencé », indique le post relayé par Tass. Les autorités cubaines ont écarté la version d’un acte terroriste et privilégie pour le moment la piste d’un accident.

« Les premières constatations indiquent que l’explosion a été provoquée par une fuite de gaz » ont déclaré les autorités. Le président cubain Miguel Díaz-Canel, le président de l’Assemblée et le premier ministre se sont rendus sur le terrain. L’explosion a projeté des nuages de poussière dans l’air et laissé des décombres éparpillées dans la rue du centre historique de La Havane. S’exprimant sur les lieux peu de temps après, le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a exclu une bombe et a déclaré que les premières enquêtes suggéraient que l’explosion à l’hôtel Saratoga avait été causée par une fuite de gaz.

L’hôtel Saratoga est très connu et a été fréquenté par des personnalités politiques mais aussi des stars. Madonna et Beyoncé ont toutes deux séjourné à l’hôtel cinq étoiles, bien que récemment, il ait perdu un peu de son éclat avec l’ouverture de nouveaux hôtels à La Havane.