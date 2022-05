Plusieurs cas de nouveaux sous-variants d’Omicron ont été signalés au Danemark. C’est ce qu’a annoncé jeudi le Statens Serum Institut (SSI). Il s’agit de BA.4, BA.5 et BA.2.12.1. Les deux premiers pourraient être à l’origine d’une nouvelle vague d’infection en Afrique du Sud. La prévalence de ce dernier est en hausse aux États-Unis.

« Le SSI continue de surveiller de près les nouveaux sous-variants. Or, la base de données existante et la manque de connaissances sur leur infectiosité ne permettent pas d’évaluer l’évolution de l’infection en Afrique du Sud et aux États-Unis dans un proche avenir », est-il indiqué dans le communiqué du scientifique principal au laboratoire de recherche et de développement sur les virus du Statens Serum Institut Morten Rasmussen. Le sous-variant BA.2 a représenté la semaine dernière environ 99% de tous les cas d’infection par le SARS-CoV-2 au Danemark.