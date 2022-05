L’information a été rapportée par des médias américains. Des millions d’abeilles qui faisaient parties du premier de deux envois sont mortes pendant leur transport par avion de la compagnie Delta Air Lines vers l’Etat américain d’Alaska depuis la ville d’Atlanta selon les publications de plusieurs médias américains dans le week-end écoulé. Les abeilles seraient selon les médias mortes de faim et de chaleur après avoir été laissées pendant des heures dans des caisses au sol parle temps chaud.

La plupart des abeilles du premier convoi de 200 caisses qui étaient censées être utilisées pour polliniser des pépinières en Alaska et des vergers de pommiers sont mortes en chemin pendant leur transport. Les abeilles commandées par Sarah McElrea pour un distributeur en Californie qui devaient être récupérées à Anchorage, une ville d’Alaska ont été plutôt déroutées vers Atlanta pour prendre un autre vol qui va les amener à leur destination selon des informations dans la presse américaine.

Mais l’avion qui transportait les abeilles a été dérouté de son chemin d’origine vers Anchorage, en Alaska, et a plutôt atterri à Atlanta. De là, elles devaient être transférées dans un avion à destination d’Anchorage, selon des médias américains. Paniquée, McElrea a rejoint un apiculteur à Atlanta, qui s’est rendu à l’aéroport et a découvert que de nombreuses abeilles étaient mortes de chaleur et de faim, selon le New York Times. La compagnie Delta Air Lines a qualifié cela de « situation malheureuse ».

Selon le New York Times qui rapporte l’info samedi dernier, Mme McElrea a demandé à Delta, seule compagnie aérienne qui peut expédier les abeilles, de les mettre dans une glacière à Atlanta, ce qu’elle a fait. Vu qu’il n y’a qu’un seul vol direct quotidien d’Atlanta à Anchorage, le samedi qui a suivi, la compagnie aérienne a déclaré à Mme McElrea que l’avion qui transportait les abeilles devrait attendre un jour de plus et qu’elle n’était pas en mesure de sécuriser les caisses.

Dimanche, Mme McElrea a reçu un autre appel pénible. Elle a été informée que les abeilles avaient été retirées de la glacière et placées sur le tarmac parce que certaines auraient pu s’échapper des caisses. Il faisait trop chaud pour que les abeilles soient dehors. Le fait de placer les abeilles à l’extérieur a également attiré les abeilles indigènes dans la région.