Le mardi 17 mai 2022, le Bénin a signé un accord de partenariat avec la National Basketball Association Africa (NBA Africa). Dans cet accord de partenariat, la NBA Africa accompagne le Bénin en matière de formation, d’équipements et d’infrastructures. Reçu ce mardi 24 mai 2022 sur Frissons Radio, le président de la Fédération béninoise de basketball (FBBB), Ismaihil Onifadé a expliqué que « ce sera surtout de l’assistance technique». Il a fait savoir qu’«il y a la formation dans un premier temps, une formation massive d’encadreurs ».

Selon le président de la Fédération béninoise de basketball, cela permettra de «prendre en charge le développement du basketball à la base à travers les écoles primaires, les écoles secondaires, les universités et les institutions supérieures » dans le but d’«alimenter l’élite». En plus de la formation, il y aura également «un recrutement massif de jeunes pour devenir entraîneurs, arbitres, les officiels de table et de match». Aussi, dans le protocole d’accord signé entre le Bénin et la NBA Africa, Ismaihil Onifadé a déclaré que «le volet détection de jeunes talents » y figure.

Ces jeunes, selon lui, «seront regroupés au niveau des académies installées dans les 12 départements du Bénin où ils font les études et également ils apprennent à devenir l’élite de basketball de demain». Il a précisé que «les académies sont prévues pour la rentrée prochaine» et que «les détections seront faites non seulement sur les classes sportives mais également dans la ville». A propos de la ligue d’élite de basketball, la NBA Africa envisage aider la Fédération béninoise de basketball «à l’améliorer et à tirer des jeunes de partout sur le continent».

Sur le plan des infrastructures, la NBA Africa veut accompagner la Fédération béninoise de basketball dans la fourniture d’équipements modernes. Elle va également apporter sa touche pour les 22 stades dont dispose déjà la Fédération béninoise de basketball et les 25 nouveaux stades de basketball «qui vont être mis en construction avant la fin de cette année ». Ces nouveaux terrains peuvent permettre au Bénin d’«abriter des grands matchs». «Il y a l’accompagnement pour en ce qui concerne la RNA, les travaux doivent démarrer d’ici quelque mois» a-t-il laissé entendre avant d’ajouter que cette RNA se trouve «dans la même zone que le boulodrome international pour la fédération de pétanque».