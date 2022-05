Entre artistes, la rivalité est un sujet de tension depuis de belles longues années. Si certains en viennent aux mains ou même sont tués comme aux USA. En Afrique, le sujet est d’actualité. Le chanteur tanzanien Diamond Platnumz s’est vanté sur les réseaux sociaux de ses performances, tout en taclant deux des plus grandes stars du continent, Wizkid et Burna Boy.

La mégastar tanzanienne, Diamond Platnumz, a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux nigérians après avoir taclé deux des plus grands artistes du pays. Le tanzanien s’est vanté d’être le premier artiste d’Afrique subsaharienne avec plus d’un milliard de vues de vidéos en 2020, devant Davido , « Wizkid boosté par Drake et le protégé de P-Diddy : Burna Boy ». Pour rappel, Wizkid a été vu aux côtés de Drake sur plusieurs collaborations mais n’a pas réellement reçu une aide. Ce qui a d’ailleurs valu des critiques pour l’artiste canadien. Quant à Burna Boy, il s’est affiché aux côtés de P. Diddy qui lui a clairement apporté son soutien.

Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Les nigérians accusant Diamond de ne pas être reconnaissant envers la musique nigériane dont il s’est inspiré. Les principaux protagonistes n’ont jusque-là pas encore répondu.